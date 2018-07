Série B tem rodada completa nesta terça-feira

O Campeonato Brasileiro da Série B está chegando ao fim, o que faz com que a briga pelo acesso e contra rebaixamento fique cada vez mais emocionante. Na noite desta terça-feira, quando acontecem os 10 jogos da 30ª rodada, todas as disputas serão importantes para a definição dos times que vão subir para a Série A e os que vão cair para a Série C.

Mesmo com a derrota para o Sport na última rodada, o líder Coritiba está muito perto do acesso e pode dar mais um importante passo se ganhar do Vila Nova, às 21 horas, no Estádio Couto Pereira. O time paranaense soma 56 pontos, enquanto os goianos se encontram na 16ª colocação, com 35 pontos.

Cada vez mais consolidado no G-4, o vice-líder América-MG, com 52 pontos, recebe o ASA, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Na última rodada, o time mineiro venceu o Icasa por 3 a 2. Já o alagoano vem de quatro vitórias seguidas, sendo a última sobre o São Caetano, por 3 a 1. Com a boa sequência, chegou aos 41 pontos, em nono lugar.

No jogo mais aguardado da rodada, Figueirense e Bahia se enfrentam no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O time catarinense é o terceiro colocado, com 52 pontos, mesma pontuação dos baianos, que estão em quarto devido ao saldo de gols (25 contra 15). Além disso, ambos venceram na rodada passada.

Enquanto isso, Sport, Ponte Preta e Portuguesa enfrentam Duque de Caxias, Bragantino e São Caetano, respectivamente, para manterem vivo o sonho do acesso. Os pernambucanos estão em quinto lugar, com 46 pontos, e o time de Campinas vem logo atrás, com um ponto a menos. Com 43, a Lusa é a sétima colocada.

Na parte inferior da tabela, o embalado Ipatinga pega o desesperado Brasiliense no Estádio Serejão. Os mineiros venceram os últimos quatro jogos e estão em 17º lugar, com 30 pontos, enquanto o adversário é o penúltimo, com 28, e já acumula sete rodadas sem vitória.

Outro confronto entre desesperados vai acontecer em Natal, onde o lanterna América-RN, com 26 pontos, recebe o Santo André, 18º colocado, com 29 pontos. Outros dois jogos completam a rodada: o Guaratinguetá, 12º, com 38 pontos, recebe o Icasa, 15º, com 36, enquanto Náutico, 13º, com 37, e Paraná, 11º, com 39 pontos se enfrentam no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Confira os jogos desta terça-feira:

19h30

Ponte Preta x Bragantino

Guaratinguetá x Icasa

São Caetano x Portuguesa

Brasiliense x Ipatinga

21 horas

Coritiba x Vila Nova

Figueirense x Bahia

21h50

América-MG x ASA

América-RN x Santo André

Náutico x Paraná

Duque de Caxias x Sport