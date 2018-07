Série C: América-RN e Luverdense empatam e CRB sobe

O CRB é o líder da chave, com dez pontos, e só pode ser ultrapassado por um dos três times que estão na disputa pela outra vaga. Isso porque ainda existem confrontos entre Paysandu-PA, vice-líder com quatro pontos; Luverdense, terceiro com dois; e América, quarto também com dois.

O time alagoano conquista o acesso à Série B após ter sido rebaixado em 2008. E ainda terá dois jogos para somar um ponto, garantir a liderança do grupo e decidir o título da temporada contra o Joinville-SC, líder do Grupo F. O Ipatinga-MG, vice-líder da mesma chave, também já garantiu o acesso.

No jogo no interior do Rio Grande do Norte, o América-RN foi melhor no primeiro tempo e marcou seu gol com Mazinho. Mas decepcionou na etapa final e o Luverdense, com justiça, chegou ao empate com João Paulo.

Pela quarta rodada, os dois times voltam a se enfrentar pelo Grupo E. No próximo domingo, o Luverdense recebe o América-RN, às 19 horas (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). A quinta rodada, então com dois jogos, será disputada somente no próximo dia 16.