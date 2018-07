Série C começa com empate entre Cuiabá e Remo na Arena Pantanal

A bola rolou na Série C com emoção. Apesar de estar dentro de casa, o Cuiabá viu o Remo tomar a iniciativa do jogo, tanto que abriu o placar logo aos 14 minutos, com o atacante Fernandinho. Ele recebeu em velocidade, deixou Joilson no chão e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro Henal. A desvantagem fez com que o time de Flávio Araújo se lançasse ao ataque.

Em meio a uma disputa intensa pelo domínio da bola, o Cuiabá só conseguiu buscar o empate aos 48 minutos do primeiro tempo. No último lance da etapa inicial, Chiquinho Alagoano cruzou firme para a grande área e Gilson antecipou a marcação e apareceu entre os zagueiros para testar firme. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa do clube mato-grossense.

A primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro continua neste domingo com mais cinco jogos. De manhã, às 11 horas, o Guarani recebe o Guaratinguetá em Campinas com os portões fechados. Mais tarde, o Boa enfrenta o Tombense no interior mineiro e o ASA mede forças com o Confiança em Alagoas. À noite, o Botafogo e Mogi fazem um duelo paulista e o América enfrenta o ABC no clássico potiguar.