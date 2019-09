Série C consagra acesso de times do Nordeste e premia bom momento da região

A reta final do Campeonato Brasileiro da Série C consagrou no último fim de semana o acesso de três times do Nordeste para a Série B do próximo ano com uma fórmula parecida de sucesso. Times competitivos, planejamento e um grande apoio da torcida ajudaram Confiança (SE), Sampaio Corrêa (MA) e Náutico (PE) a se juntarem ao Juventude (RS) como os quatro novos integrantes da segunda divisão nacional.

O Nordeste, casa de três dos quatro times promovidos, mostrou força ao longo da competição também com outras equipes. A partir do próximo fim de semana, as semifinais têm início com o encontro entre Confiança e Sampaio Corrêa. A outra semifinal terá Juventude e Náutico. Os confrontos serão decididos em duas partidas.

Das seis maiores médias de público desta Série C, duas pertencem aos promovidos Confiança e Náutico. O time pernambucano, aliás, conseguiu um acesso emocionante no último domingo na disputa por pênaltis contra o Paysandu (PA). Com gol no último minuto, polêmica e invasão em campo no estádio dos Aflitos, a equipe garantiu a vaga na semifinal e também o acesso.

Um dos segredos da campanha foi justamente jogar em casa. Após atuar de 2013 a 2018 na Arena Pernambucano, o time pernambucano decidiu retornar ao antigo estádio e fez de lá uma fortaleza. O local recebeu mais de 16 mil pessoas na partida decisiva contra o Paysandu. A vaga representa para o clube um alívio após anos de campanhas ruins e de pouco dinheiro em caixa.

"O Náutico precisava sair da Série C. O Náutico não merece estar na Série C. A gente manteve a convicção e as atitudes por mais duras que tenham sido. A gente merecia. O Náutico merece o acesso por tudo", disse o vice-presidente do clube, Diógenes Braga, após o acesso. O time terá como adversário agora o Juventude, de Caxias do Sul (RS).

A outra semifinal terá um encontro totalmente nordestino. O Confiança, animado pelo retorno à Serie B após 28 anos, vai encarar o Sampaio Corrêa. O time sergipano bateu o Ypiranga (RS) nas quartas de final e foi na volta, em Aracaju, com grande festa da torcida. O prefeito da capital, Edvaldo Nogueira(PC do B), prometeu renovar o convênio firmado via Federação Federal Sergipana de Futebol para ajudar o clube.

"A presença de um time do Estado na Série B vai ajudar a economia, a divulgação da cidade, o turismo, porque durante um ano, teremos jogos aqui com times de outros estados, com cobertura de canais esportivos e nossa cidade ficará ainda mais conhecida", disse o prefeito. No sábado, às 17h, no Batistão, o time recebe o adversário maranhense pela abertura do confronto da semifinal. Os ingressos estão esgotados.

O Sampaio Corrêa teve homenagem semelhante após passar pelo time gaúcho do São José na fase anterior. A equipe teve em São Luís um encontro com o governador, Flávio Dino (PC do B), no Palácio dos Leões. Agora com as festas encerradas, o time foca na disputa da semifinal para comemorar o retorno para a Série B como campeão nacional.

"As comemorações terminaram, agora é manter o foco e pensar na sequência da competição. Queremos brigar pelo título, mas, para isso, precisamos tentar superar o Confiança, que é uma equipe forte, aplicada, e tem o mesmo objetivo", disse o atacante Salatiel Junior. O Sampaio Corrêa esteve pela última vez na Série B em 2018.