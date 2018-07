Série C define quatro últimos classificados e novos confrontos da próxima fase

As quartas de final foram definidas com o cruzamento entre os grupos (1º x 4º; 2º x 3º). Desta forma, os confrontos serão: Guarani x ASA, Boa x Botafogo-PB, Fortaleza x Juventude e ABC x Botafogo-SP. Os dois primeiros de cada grupo na fase inicial decidirão em casa o confronto. Quem passar de fase vai chegar às semifinais e garantir o acesso para a Série B em 2017.

REMO DE FORA - No Grupo A, ABC e Fortaleza estavam com vagas asseguradas antes mesmo do início desta rodada, mas disputavam a liderança e a vantagem nas próximas fases. Bom para o time potiguar, que terminou em primeiro, com 32 pontos, ao derrotar o ASA por 2 a 1, no Frasqueirão. Os cearenses, que empataram com o Botafogo-PB, sem gols, na Paraíba, ficam com 30, dois na frente dos paraibanos.

A quarta vaga caiu no colo do ASA, devido ao empate sem gols entre Remo e América-RN, em Belém (PA). Enquanto os paraenses ficaram sem a vaga, os potiguares foram rebaixados, terminando com 20 pontos, um a menos que o Confiança, que derrotou o Salgueiro por 2 a 1, no Batistão, em Aracaju (SE).

DOIS PAULISTAS - No Grupo B foram dois paulistas classificados e dois rebaixados. As vagas restantes ficaram com Juventude e Botafogo-SP. O time gaúcho venceu o Mogi Mirim por 2 a 1, no estádio Vail Chaves, e ficou com a quarta colocação, com 30 pontos. O time do interior paulista ficou em sétimo, com 22.

A outra vaga nas quartas é do Botafogo-SP, que empatou por 1 a 1 com o Macaé e se classificou em terceiro com 31 pontos. Na oitava colocação, com 18 pontos, o time carioca se livrou do rebaixamento. Os paulistas terminaram em terceiro com 31. Guarani e Boa passaram como líder e vice-líder, respectivamente.

Considerada a quinta força paulista, a tradicional Portuguesa foi derrotada por 2 a 0 pelo Tombense, no Almeidão, e se despediu da terceira divisão na vice-lanterna, com 14 pontos. O rebaixamento é o desfecho de uma decadência que começou com a queda da Série A, em 2012. O outro rebaixado da chave foi o Guaratinguetá.

Confira os resultados da 18ª rodada:

ABC 2 x 2 ASA

Botafogo-PB 0 x 0 Fortaleza

River 0 x 0 Cuiabá

Confiança 2 x 1 Salgueiro

Remo 0 x 0 América-RN

Guaratinguetá 0 x 4 Boa Esporte

Mogi Mirim 1 x 2 Juventude

Tombense 2 x 0 Portuguesa

Ypiranga 2 x 2 Guarani

Macaé 1 x 1 Botafogo-SP