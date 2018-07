Série C do Brasileiro tem Fortaleza e Londrina como líderes após quatro rodadas

O Fortaleza saiu perdendo para o ASA e só empatou na parte final do segundo tempo, em um resultado justo. Lidera com 10 pontos, seguido pelo Vila Nova-GO, com nove, que pela manhã venceu em Goiânia, por 2 a 0, o Icasa-CE, lanterna com zero.

O empate fora de casa deixou o ASA dentro do G4, a zona de classificação, com seis pontos. O terceiro colocado é o invicto Salgueiro-PE, com oito, ao segurar o empate por 2 a 2 com o América-RN, em Natal, na Arena das Dunas. O clube potiguar tem cinco pontos, em sexto lugar. O quinto é o Botafogo-PB, também com cinco pontos e melhor saldo de gols - 0 a -2 -, mesmo empatando sem gols, em casa, com o Cuiabá-MT, sétimo com quatro.

Em um jogo equilibrado, em Aracaju, Confiança-SE e Águia-PA empataram por 1 a 1. O time sergipano é o nono colocado, na zona de rebaixamento, com dois pontos, um atrás do time paraense, com três, em oitavo.

VITÓRIAS NO SUL - Pelo Grupo B foram disputados dois jogos. O principal deles em Maringá, onde o Londrina cumpre suspensão ainda por confusão do ano passado na Série D. Já cumpriu dois jogos em casa sem público e fará dois jogos longe de casa. Este foi o primeiro, disputado também no norte do Paraná. A vitória sobre o Tombense o deixou com 10 pontos, enquanto que o time mineiro tem quatro, em quinto lugar.

No duelo gaúcho, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o Caxias-RS perdeu para o Brasil, de Pelotas (RS), por 2 a 1. A vitória deixou o clube visitante com oito pontos, em terceiro lugar porque tem menor saldo de gols do que o Tupi-MG - 4 a 3. O time da casa, com dois pontos, é o nono colocado, só na frente do Guaratinguetá-SP, com um ponto.