Série C tem confrontos de quartas de final definidos e mais 2 times rebaixados

Terminou neste sábado a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, com 10 jogos válidos pela 18.ª rodada. Oito clubes seguem vivos na briga pelo acesso e se enfrentam nas quartas de final em dois jogos. Os novos confrontos estão definidos. De outro lado, estão confirmados os rebaixamentos de Juazeirense-BA e Tupi-MG, que ao lado de Salgueiro-PE e Joinville-SC vão disputar a Série D em 2019.

Pelo Grupo A avançaram sem mudanças de posição: Náutico (31), Atlético Acreano (30), Santa Cruz (28) e Botafogo-PB (26). Pelo Grupo B: Botafogo-SP (35 e melhor saldo de gols 16 a 8), Operário-PR (35), Cuiabá (32) e Bragantino (29).

Como ficou na liderança do Grupo A, o Náutico enfrentará o Bragantino, quarto colocado do Grupo B. O Atlético Acreano joga contra o Cuiabá. Em terceiro, o Santa Cruz desafia o vice-líder Operário-PR. Por fim, as quartas de final terá um duelo de Botafogos, com o de São Paulo encarando o da Paraíba.

Como tiveram as melhores campanhas da primeira fase: Náutico, Atlético Acreano, Botafogo-SP e Operário-PR decidem a classificação e consequentemente o acesso em casa. A tendência é que os jogos aconteçam nos próximos dois finais de semana. Isso vai ser confirmado na segunda-feira pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A rodada também definiu os rebaixados. Pelo Grupo A, o Juazeirense, que empatou com o Botafogo-PB por 2 a 2, se juntou ao Salgueiro, que teve a queda decretada na última rodada. Pelo Grupo B, o Tupi se juntou ao Joinville como rebaixado à Série D ao See goleado por 5 a 1 pelo Ypiranga.

Confira os resultados da 18.ª rodada:

Bragantino-SP 2 x 1 Cuiabá-MT

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Joinville-SC

Tombense-MG 0 x 0 Botafogo-SP

Luverdense-MT 1 x 0 Operário-PR

Ypiranga-RS 5 x 1 Tupi-MG

Santa Cruz-PE 1 x 0 Salgueiro-PE

ABC-RN 0 x 1 Atlético-AC

Remo-PA 1 x 1 Náutico-PE

Botafogo-PB 2 x 2 Juazeirense-BA

Confiança-SE 0 x 0 Globo-RN