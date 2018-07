Série D define dois confrontos das oitavas de final

No outro jogo do dia, o Tupi venceu o Aracruz por 2 a 1, de virada, em Juiz de Fora (MG), e fechou a fase inicial com 21 pontos, dos 24 disputados dentro do Grupo A6. Já a equipe capixaba terminou com apenas seis pontos, eliminada da competição.

Com isso, os dois primeiros confrontos das oitavas de final já estão definidos. O Mixto, líder do Grupo A5, enfrentará o Resende, que ficou em segundo lugar no A6. E o Aparecidense, vice-líder do Grupo A5, encara o Tupi, que foi o primeiro do A6.

A rodada terá mais 14 jogos neste domingo, que vão preencher as últimas seis vagas abertas. Por enquanto, 10 times estão classificados às oitavas de final: Nacional-AM, Plácido de Castro, Gurupi, Tiradentes, Botafogo-PB, Mixto, Aparecidense, Tupi, Resende e Londrina.

A partir das oitavas de final da Série D, os times se enfrentam em partidas de ida de volta, com vantagem para aquele que tive melhor campanha na competição, que poderá decidir o confronto em casa.