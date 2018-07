Série D define mais cinco classificados e confrontos das quartas de final

Os últimos cinco classificados das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D foram definidos neste domingo com os cinco jogos de volta das oitavas - outros três já estavam classificados. Agora estão formados os quatro confrontos que vão definir os semifinalistas e que depois vão garantir o acesso à Série C em 2018.

Os duelos serão os seguintes: América-RN x Juazeirense-BA, Globo-RN x URT-MG, Operário-PR x Maranhão-MA e Atlético-AC x São José-RS. O emparceiramento destas partidas já estavam estabelecidos pelo regulamento, com o primeiro colocado, por exemplo, o América-RN, com 25 pontos, pegando o oitavo, que é o Juazeirense-BA, com 15. No mais, o 2.º pega 7.º, 3.º encara o 6.º e 4.º enfrenta o 5.º.

A nova fase vai ser definida também no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os times de melhor pontuação vão ter o direito de fazer o segundo jogo em casa. No caso serão América-RN, Globo-RN, Operário-PR e Atlético-AC.

As datas e locais dos jogos devem ser definidos nesta segunda-feira, pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na sua sede no Rio de Janeiro.

A RODADA

O Globo-RN confirmou sua vaga em Ceará Mirim (CE) ao bater o Guarany de Sobral (CE) por 3 a 1. Já tinha vencido no Ceará por 1 a 0. Destaque para o goleiro Rafael, que marcou um gol para o time potiguar num chutão. Outro time que confirmou sua vaga em casa, na Arena da Floresta, foi o Atlético-AC, que fez 3 a 0 sobre o Gurupi-TO e descontou a derrota por 1 a 0 sofrida em Tocantins.

Outras duas vagas foram definidas nas cobranças por pênaltis. Em Ponta Grossa (PR), o Operário venceu o Espírito Santo-ES por 1 a 0, mesmo placar da ida. Nas penalidades, o time paranaense ficou com a vaga por 4 a 2. No Estádio Zerão, em Macapá (AP), Santos e Maranhão empataram de novo por 2 a 2. Nos pênaltis, o time maranhense levou a melhor: 4 a 3.

Confira os jogos de volta das oitavas de final:

Sexta-feira

América-RN 2 x 1 Ceilândia-DF (ida 1 x 0)

Sábado

São Bernardo 0 (3) x (4) 0 São José-RS (ida 0 x 0)

Juazeirense-BA 0 x 0 Fluminense-BA (ida 3 x 3)

Domingo

Operário-PR 1 (4) x (2) 0 Espírito Santo-ES (ida 0 x 1)

Villa Nova-MG 1 x 1 URT-MG (ida 0 x 0)

Santos-AP 2 x 2 Maranhão-MA (ida 2 x 2)

Globo-RN 3 x 1 Guarany de Sobral-CE (ida 1 x 0)

Atlético Acreano-AC 3 x 0 Gurupi-TO (ida 0 x 1)

Confira os confrontos das quartas de final:

América-RN x Juazeirense-BA

Globo-RN x URT-MG

Operário-PR x Maranhão-MA

Atlético-AC x São José-RS