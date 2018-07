Série D define os últimos seis classificados das oitavas

Assim, estão definidos todos os confrontos das oitavas de final do campeonato: Nacional-AM x Salgueiro, Gurupi x Plácido de Castro, Tiradentes x Sergipe, Botafogo-PB x Central, Mixto x Resende, Tupi x Aparecidense, Juventude x Londrina e Metropolitano x Santo André.

Neste domingo, destaque para o Santo André, único clube paulista que conseguiu avançar. Jogando em casa, derrotou o Marcílio Dias por 3 a 2 e chegou com 14 pontos, na vice-liderança do Grupo A7. Ficou atrás apenas do Juventude, que eliminou o Penapolense com vitória por 1 a 0.

O Botafogo de Ribeirão preto também foi eliminado neste domingo, ao perder o Metropolitano por 1 a 0, em Santa Catarina, e ficar com nove pontos no Grupo A8. Metropolitano e Londrina, ambos com 13 pontos, foram os dois clubes classificados nesta chave da Série D do Brasileiro.

Confira os resultados da 10.ª rodada:

Juventude-RS 1 x 0 Penapolense-SP

Botafogo-PB 4 x 2 Juazeirense-BA

Central-PE 2 x 0 Tiradentes-CE

Guarany-S-CE 3 x 2 Ypiranga-PE

J.Malucelli-PR 0 x 0 Lajedaense-RS

Vitória da Conquista-BA 0 x 1 Sergipe-SE

Parnahyba-PI 0 x 1 Salgueiro-PE

Águia Negra-MS 3 x 2 Goianésia-GO

Maranhão-MA 5 x 0 Gurupi-TO

Metropolitano-SC 1 x 0 Botafogo-SP

Nova Iguaçu-RJ 1 x 1 Araxá-MG

Santo André-SP 3 x 2 Marcílio Dias-SC

Nacional-AM 6 x 1 Náutico-RR

Paragominas-PA 4 x 0 Plácido de Castro-AC