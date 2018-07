Série D do Brasileiro define mais cinco classificados e os confrontos das quartas

Os cinco últimos classificados para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - foram conhecidos neste domingo. CSA-AL, Volta Redonda-RJ, Moto Club-MA, Atlético Acreano-AC e Itabaiana-SE se juntaram a São Bento-SP, Ituano-SP e Fluminense de Feira-BA, que haviam jogado no último sábado.

As datas e horários das partidas pelas quartas de final serão divulgadas pela CBF nesta segunda-feira com os times de melhor campanha atuando em casa na volta. Os times que levarem a melhor após dois jogos garantem o acesso à Série C de 2017. Os novos confrontos ficaram desta forma: Ituano x CSA, São Bento x Itabaiana, Volta Redonda x Fluminense de Feira e Atlético Acreano x Moto Club.

Mesmo perdendo por 2 a 0 no estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí, o CSA levou a melhor sobre o Altos-PI porque ganhou de 3 a 0, em Alagoas, e vai enfrentar o Ituano, de Itu (SP). Em Sergipe, o Itabaiana devolveu os 2 a 0 - resultado do jogo de ida - e eliminou o Campinense-PB ao ganhar nos pênaltis por 4 a 3. O adversário será outro paulista: o São Bento, de Sorocaba (SP).

O Volta Redonda empatou sem gols com o Anápolis-GO, mas como havia vencido por 2 a 1 em Goiás, se classificou e vai ter pela frente o Fluminense de Feira, que eliminou o Ceilândia-DF.

Outro beneficiado pelo resultado da primeira partida foi o Moto Club, que perdeu para o Juazeirense-BA por 1 a 0, mas, com a vitória por 3 a 1 no Maranhão, se classificou e tem como adversário o Atlético Acreano. Na Arena da Floresta, em Rio Branco, o time do Acre ganhou do Princesa do Solimões-AM por 3 a 1, depois de ter empatado por 1 a 1 fora de casa.

Confira a rodada de volta das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Sábado

São Bento-SP 2 x 0 J.Malucelli-PR (ida - 1 x 1)

Ituano-SP 0 x 1 Inter de Lages-SC (ida - 5 x 3)

Ceilândia-DF (3) 0 x 1 (4) Fluminense de Feira-BA (ida - 1 x 0)

Domingo

Altos-PI 2 x 0 CSA-AL (ida - 0 x 3)

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Anápolis-GO (ida - 2 x 1)

Juazeirense-BA 1 x 0 Moto Club-MA (ida - 1 x 3)

Itabaiana-SE (4) 2 x 0 (3) Campinense-PB (ida - 0 x 2)

Atlético Acreano-AC 3 x 1 Princesa do Solimões-AM (ida - 1 x 1)