Série D do Campeonato Brasileiro terá público a partir das oitavas de final

A Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - terá a presença de torcedores nos estádios a partir das oitavas de final. A novidade foi anunciada pela Diretoria de Competições da CBF, em ofício enviado às federações de futebol envolvidas na sequência da competição.

A presença do público nos estádios da Série D dependerá das respectivas autorizações das autoridades sanitárias de cada local. Os clubes terão que cumprir integralmente as exigências das autoridades, além de observar as orientações do Protocolo de Recomendações Para Retorno do Público aos Estádios. O documento foi elaborado em conjunto pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições da CBF.

Como a Série D já se encontra nas fases eliminatórias, conhecidas como mata-mata, o protocolo de retorno do público também seguirá critérios de competitividade. Desta forma, para garantir equilíbrio técnico em um confronto de ida e volta, em última instância não será permitido que apenas um dos clubes possa ter público no seu estádio.

A presença de torcedores visitantes, conforme previsto no Protocolo de Retorno do Público, não será autorizada neste momento, de modo a evitar deslocamentos municipais ou interestaduais de torcidas.

O início das oitavas de final da Série D está marcado para este sábado, com quatro das oito partidas de ida dos confrontos. O mata-mata segue no domingo, com mais quatro jogos. Os duelos de volta serão disputados na semana seguinte, como indica a tabela detalhada publicada pela CBF.

Confira as oitavas de final da Série D do Brasileiro:

JOGOS DE IDA

25/9 (sábado)

15 horas - Atlético-CE x Paragominas-PA - Domingão, em Horizonte (CE)

16 horas - Campinense-PB x Guarany-CE - Amigão, em Campina Grande (PB)

16 horas - Caxias-RS x União-MT - Centenário, em Caxias do Sul (RS)

16 horas - Esportivo-RS x Ferroviária-SP - Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)

26/9 (domingo)

15 horas - 4 de Julho-PI x ABC-RN - Arena Ytacoatiara, em Piripiri (PI)

16 horas - América-RN x Moto Club-MA - Arena das Dunas, em Natal (RN)

16 horas - Cianorte-PR x Aparecidense-GO - Albino Turbay, em Cianorte (PR)

16 horas - Uberlândia-MG x Joinville-SC - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

JOGOS DE VOLTA

2/10 (sábado)

15 horas - Joinville-SC x Uberlândia-MG - Arena Joinville, em Joinville (SC)

16 horas - Aparecidense-GO x Cianorte-PR - Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

16 horas - União-MT x Caxias-RS - Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT)

3/10 (domingo)

15 horas - Moto Club-MA x América-RN - Nhozinho Santos, em São Luís (MA)

15 horas - Guarany-CE x Campinense-PB - Junco, em Sobral (CE)

16 horas - ABC-RN x 4 de Julho-PI - Frasqueirão, em Natal (RN)

16 horas - Paragominas-PA x Atlético-CE - Arena Verde, em Paragominas (PA)

16 horas - Ferroviária-SP x Esportivo-RS - Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)