Série D do Nacional terá confrontos decisivos nos dias 12 e 19

Com a melhor campanha na primeira fase, o Londrina, campeão paranaense da temporada, jogará com o Anapolina no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis (GO).

O Confiança de Sergipe, com uma vitória e um empate, caiu para a segunda melhor campanha e agora decidirá a vaga com a Jacuipense-BA. O primeiro jogo será na Bahia, no Estádio Joia da Princesa, no domingo, às 16 horas. O jogo de volta está marcado para as 17 horas do dia 19 de outubro, no Estádio Presidente Médici, em Aracaju.

Em confronto equilibrado, Moto Club e Tombense decidirão outra vaga. O primeiro confronto será no Estádio Castelão, às 17 horas deste domingo. Na outra semana, dia 19, às 17 horas, o jogo de volta será no Estádio Antônio Guimarães, em Tombos, no interior de Minas Gerais. Já o Brasiliense terá pela frente a fanática torcida do Brasil de Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas, às 16 horas do domingo. O Xavante goleou por 4 a 0 o

Operário-MT e agora espera manter a boa fase. No dia 19, às 17 horas, os times decidem a vaga na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF).