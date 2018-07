Série D já tem todos 16 classificados para próxima fase

Com a disputa neste domingo na 10ª e última rodada da primeira fase da Série D do Brasileiro, foram conhecidos todos os 16 clubes classificados. Central, Metropolitano, Tombense, Globo e Operário ficaram com as últimas vagas disponíveis. Assim, se juntaram a Rio Branco-AC, Santos-AP, Remo, Moto Club, Jacuipense, Confiança, Brasiliense, Anapolina, Ituano, Brasil e Londrina, que já estavam previamente garantidos.

Mas quatro dos oito confrontos da próxima fase do campeonato precisarão ser definidos do sorteio, que acontecerá nesta segunda-feira. Segundo o regulamento, quando dois clubes que terminaram na mesma colocação, mas em grupos diferentes, se igualam no aproveitamento e também no saldo de gols, um sorteio decidirá quem ficará com a melhor campanha.

Esse empate aconteceu duas vezes: com os segundos colocados Central e Metropolitano, ambos com aproveitamento de 50% e saldo de gols de seis; e com os segundos colocados Globo e Operário, que ficaram com o mesmo aproveitamento de 66,7% e saldo de gols de seis.

Com isso, apenas quatro confrontos da próxima fase já estão confirmados: Londrina x Santos, Rio Branco x Ituano, Brasiliense x Anapolina e Moto Club x Remo. Os outros quatro dependem do sorteio, podendo ser: Confiança x Central/Metropolitano, Tombense x Central/Metropolitano, Brasil x Globo/Operário e Jacuipense x Globo/Operário.

Agora que começa o mata-mata na Série D, com jogos de ida e volta, todos os primeiros colocados ganham o direito de decidir em casa. Alguns confrontos exigirão uma viagem longa. O Santos, por exemplo, terá de deixar o Amapá para ir ao Paraná enfrentar o Londrina, enquanto o Ituano sairá de São Paulo para encarar o Rio Branco no Acre.