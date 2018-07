Série D tem mais nove classificados e define confrontos das oitavas de final

Os últimos nove classificados da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D foram conhecidos neste domingo, assim como os confrontos das oitavas de final. URT, Operário, Fluminense de Feira, Guarany de Sobral, Santos-AP, Globo, Gurupi, Villa Nova-MG e Maranhão se juntaram a São Bernardo, Espírito Santo, São José-RS, Ceilândia, Juazeirense, América-RN e Atlético Acreano.

A nova fase vai ter oito confrontos e a mesma forma de disputa: jogos de ida e volta. Esta competição começou com 68 clubes e apenas os semifinalistas vão garantir o acesso para a Série C em 2018.

A RODADA

No único confronto decidido nos pênaltis nesta segunda fase da quarta divisão nacional, o Guarany de Sobral devolveu os 3 a 1 da partida de ida e eliminou o Sousa ao ganhar de 4 a 3 nas penalidades máximas. O adversário do time cearense nas oitavas de final será o Globo, que ganhou do Parnahyba por 2 a 0 no estádio Barretão.

Em Feira de Santana, o Fluminense de Feira ficou no empate sem gols com o Campinense e vai enfrentar o Juazeirense na próxima fase por causa do número de gols marcados fora de casa - a partida de ida foi 1 a 1 na Paraíba.

O mesmo aconteceu com o Santos-AP, que empatou por 1 a 1 com o Altos e, como a partida no Piauí terminou em 2 a 2, vai encarar o Maranhão. Após fazer o dever de casa e ganhar por 2 a 0, o time maranhense avançou ao empatar por 1 a 1 com o Rio Branco, dentro do Florestão.

No estádio Luso Brasileiro, a Portuguesa-RJ empatou com o URT, por 1 a 1, e deu adeus ao campeonato, pois havia perdido em Minas Gerais por 1 a 0. O adversário do URT nas oitavas de final será o Villa Nova-MG, que confirmou a classificação com uma vitória sobre o União Rondonópolis, por 2 a 1, no Luthero Lopes.

Após fazer 2 a 0 fora de casa, o Operário-PR confirmou a vaga ao bater a Desportiva Ferroviária-ES, por 2 a 1, e agora terá o Espírito Santo pela frente. No Resendão, O Gurupi empatou com o Princesa do Solimões em 1 a 1 e vai enfrentar o Atlético Acreano nas oitavas. A partida de ida no Amazonas terminou empatada por 3 a 3.

Confira os resultados dos jogos de volta da 2.ª fase da Série D:

Sábado

Boavista-RJ 1 x 3 Espírito Santo-ES (ida 0 x 1)

São Bernardo 3 x 2 Metropolitano-SC (ida 1 x 1)

São José-RS 1 x 0 Brusque-SC (ida 1 x 2)

Ceilândia 1 x 1 Comercial-MS (ida 1 x 0)

Juazeirense-BA 3 x 1 Jacobina-BA (ida 2 x 2)

Atlético Acreano-AC 3 x 0 São Francisco-PA (ida 3 x 3)

América-RN 1 x 0 Aparecidense-GO (ida 0 x 0)

Domingo

Portuguesa-RJ 1 x 1 URT-MG (ida 0 x 1)

Operário-PR 2 x 1 Desportiva Ferroviária-ES (ida 2 x 0)

Fluminense de Feira-BA 0 x 0 Campinense-PB (ida 1 x 1)

Guarany de Sobral-CE 3 (4) x (3) 1 Sousa-PB (ida 1 x 3)

Santos-AP 1 x 1 Altos-PI (ida 2 x 2)

Globo-RN 2 x 0 Parnahyba-PI (ida 3 x 2)

Gurupi-TO 1 x 1 Princesa do Solimões-AM (ida 3 x 3)

Rio Branco-AC 1 x 1 Maranhão-MA (ida 0 x 2)

União-MT 1 x 2 Villa Nova-MG (ida 0 x 2)

Confira os confrontos pelas oitavas de final (*):

Gurupi-TO x Atlético-AC

Maranhão-MA x Santos-AP

Guarany de Sobral-CE x Globo-RN

Fluminense-BA x Juazeirense-BA

Ceilândia-DF x América-RN

URT-MG x Villa Nova-MG

Espírito Santo-ES x Operário-PR

São José-RS x São Bernardo-SP

(*) Os times à direita decidem dentro de casa