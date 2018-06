Série D tem mais três times classificados e dois jogos definidos nas quartas

O Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - já começa a desenhar a briga pelo acesso à Série C de 2019. Neste domingo mais três clubes confirmaram a classificação para as quartas de final, que já têm dois confrontos definidos de forma antecipada. Caxias-RS, Treze-PB e Imperatriz-MA passaram à próxima fase.

+ Linense-SP, Manaus, Ferroviário-CE e São José-RS avançam às quartas da Série D

Agora já são sete clubes classificados porque no último sábado outros quatro carimbaram as suas vagas: Linense-SP, Manaus-AM, São José-RS e Ferroviário-CE. As quartas de final vão ser definidas pelas campanhas dos times e ainda falta um jogo a ser disputado nesta segunda-feira entre Campinense-PB e Brasiliense-DF, em Campina Grande (PB).

Nesta fase, o gol fora não vai servir como critério de desempate. Mas mesmo antes deste último qualificado, já são conhecidos dois confrontos. O São José, que venceu o Tubarão-SC por 2 a 0 no último sábado, já tem confirmada a melhor campanha, com 25 pontos, e vai enfrentar o Linense, oitavo com 16. Outro gaúcho, o Caxias, tem a segunda melhor campanha, com 24 pontos, e vai pegar o sétimo colocado, que é o Treze com 17.

NESTE DOMINGO

Em Caxias do Sul (RS), o Caxias venceu o Uberlândia-MG por 2 a 1, no estádio Centenário, e fez o que precisava porque na ida, em Minas Gerais, empatou por 1 a 1. O Treze perdeu para o Iporá-GO, no interior de Goiás, por 2 a 1, mas tinha vencido por 2 a 0 na Paraíba. Mais uma vez Marcelinho Paraíba, aos 42 anos, marcou. Ele fez o gol do time paraibano que levou a vaga pelo saldo de gols.

No duelo maranhense sobraram gols e com vantagem do Imperatriz em cima do Moto Club por 4 a 2, em São Luis, chegando à sua segunda vitória porque em casa já tinha vencido por 2 a 1.

Em jogo isolado nesta segunda-feira, às 21h15, o Campinense recebe o Brasiliense no estádio Amigão. O primeiro jogo terminou com vitória do time candango por 1 a 0, com gol do zagueiro Lúcio, aos 40 anos, único pentacampeão com a seleção brasileira ainda em atividade.

Confira a rodada de volta das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Sábado

São José-RS 2 x 0 Tubarão-SC (ida 1 x 1)

Altos-PI 2 x 4 Ferroviário-CE (ida 1 x 1)

Manaus-AM 0 (3) x (2) 1 Rio Branco-AC (ida 2 x 1)

Novorizontino-SP 2 x 2 Linense-SP (ida 1 x 2)

Domingo

Iporá-GO 2 x 1 Treze-PB (ida 0 x 2)

Caxias-RS 2 x 1 Uberlândia-MG (ida 1 x 1)

Moto Club-MA 2 x 4 Imperatriz-MA (ida 1 x 2)

Segunda-Feira

21h15 - Campinense-PB x Brasiliense-DF (ida 0 x 1)