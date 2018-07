Série de lesões tira o sono de Van Gaal no Manchester United

O goleiro De Gea sofreu uma luxação no dedo mínimo da mão direita e não deve defender o Manchester United diante do Arsenal, sábado, na volta da Premier League. A perda de jogadores por contusão vem tirando o sono do técnico holandês Louis Van Gaal no comando do time.

São nada menos de 37 jogadores utilizados em apenas 12 jogos na temporada e nenhuma repetição da escalação. Em sétimo no Campeonato Inglês, o United mira vaga na próxima Liga dos Campeões e para isso, tenta superar a série de desfalques.

Diante do Arsenal, por exemplo, Van Gaal não contará com o espanhol De Gea, <IP9,0,0>o argentino Marcos Rojo, o holandês Daley Blind e os ingleses Ashley Young, Michael Carrick e Jesse Lingard, todos machucados.

O treinador ainda não sabe se contará com o colombiano Radamel Falcao, o brasileiro Rafael, o irlandês Jonny Evans e o inglês Phil Jones, em reta final de recuperação.

Desde que assumiu o clube inglês após a Copa do Mundo, Van Gaal já viu 39 jogadores se machucarem, média de um a cada três dias e, por isso, não consegue formam um time titular capaz de brigar pelas primeiras posições.

Hoje, a distância para o líder Chelsea, por exemplo, é de 13 pontos. E a diferença está no número de escalados. Enquanto José Mourinho escalou ‘apenas’ 23 jogadores, o Manchester United teve de recorrer a 37, 14 a mais e que faz toda a diferença na hora do entrosamento.