Série de quadrinhos de Neymar lança nova edição com base nas tatuagens do atacante

A Fan The Flame Concepts LLC lançou a primeira edição de Inked: Lay a Price, da série de quadrinhos Neymar Jr. Comics. Com base nas tatuagens do atacante brasileiro, a série apresenta uma tinta mágica que dá vida à arte corporal de vários heróis e vilões - incluindo as tatuagens de leão e tigre, agora sinônimos da estrela do futebol.

Na trama, após salvar sua irmã e reunir toda sua família em segurança, Júnior vai investigar os rumores de um clube de apostas subterrâneo onde jogadores abastecidos com essa tinta mágica estão colocando suas "tatuagens" umas contra as outras em um torneio sem restrições. É o "Clube da Luta" das tatuagens vivas.

Leia Também Tuchel exalta liderança de Neymar no PSG para a semifinal contra o RB Leipzig

"É muito maneiro ver como os desenhistas conseguem criar histórias interessantes através das minhas tatuagens. Esse episódio já seria legal só por ter minha irmã de volta, mas ele ainda tem as aventuras com as tatuagens se tornando heróis. Um novo universo com novos desafios que, assim como na vida, nos faz encarar os desafios e conquistar nossos objetivos", afirmou Neymar Jr.

Desenvolvido pelo autor do best-seller do New York Times e criador de quadrinhos e graphic novels, Jason M. Burns, o conteúdo está disponível de forma GRATUITA para leitura através do site www.NeymarJrComics.com ou via aplicativo oficial Neymar Jr Comics, onde mais de 1.500 episódios estão disponibilizados em seis idiomas diferentes. O app oficial está disponível para download tanto na Apple Store quanto na Google Play.