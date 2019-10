Série de vitórias no 1º turno motiva Santos por nova arrancada no Brasileirão

Distante dez pontos do líder Flamengo, o Santos sabe que só uma sequência de vitórias poderá colocá-lo, de fato, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E se observado o desempenho do primeiro turno da competição, esse momento pode ter chegado, afinal, foi a partir de um duelo com o Ceará que o time emplacou os seus melhores resultados, com sete triunfos consecutivos.

No turno, após vencer o Ceará por 1 a 0, o Santos também passou por Atlético-MG (3 a 1), Corinthians (1 a 0), Bahia (1 a 0), Botafogo (1 a 0), Avaí (3 a 1) e Goiás (6 a 1). Agora, espera ter iniciado nova sequência, pois na última quinta-feira superou o Ceará por 2 a 1, na Vila Belmiro. Já neste domingo terá pela frente o Atlético-MG, no Independência.

"Ter vencido estes adversários no primeiro turno não garante nada nestes duelos de volta. Cada um vive um momento diferente e precisaremos entender isso. Teremos obstáculos únicos contra cada time e teremos que dar um passo de cada vez. O foco agora é no Atlético-MG, que promete dar muito trabalho em sua casa. Faremos de tudo para vencer e, depois disso, pensar no clássico contra o Corinthians", comentou o zagueiro Lucas Veríssimo, ao site oficial do Santos.

Após oscilar no Brasileirão, o Santos vem em boa fase no torneio, com uma série invicta de seis jogos, alcançada nos duelos contra Fluminense (1 a 1), CSA (2 a 0), Vasco (1 a 0), Palmeiras (2 a 0) Inter (0 a 0) e Ceará. E Lucas Veríssimo destacou a importância desse momento de ascensão do time.

"Gostaríamos de ter vencido o Internacional e ter engatado uma sequência maior de vitórias, mas jogar em Porto Alegre é muito difícil e acabamos empatando. Mas isso não nos desanima. Vencemos o Ceará de virada e chegamos nessa rodada confiantes para enfrentar o forte time do Atlético-MG. Será um jogo difícil, mas acredito que podemos dar um passo para uma nova sequência positiva", disse o defensor.

Com uma atividade fechada neste sábado no CT Rei Pelé, o Santos encerrou a sua preparação para encarar o Atlético-MG. Uma possível escalação do time para atuar em Belo Horizonte tem: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro (Jean Mota); Tailson (Marinho), Eduardo Sasha e Soteldo.