Série invicta na nova arena vira trunfo do Corinthians

Sete vitórias, cinco empates, uma derrota. Doze jogos de invencibilidade. Este é o retrospecto do Corinthians no Itaquerão em jogos pelos Campeonato Brasileiro. Brigando por uma vaga na Libertadores, o Alvinegro fará dois de seus três últimos jogos em sua nova arena.

A primeira 'decisão' será neste domingo contra o Grêmio (às 19h30), um rival direto por vaga na Libertadores. Depois, o Corinthians enfrenta o Fluminense, no Maracanã, e encerra a participação no Brasileiro diante do Criciúma, novamente em sua nova arena.

A disputa por uma vaga na Libertadores está acirrada. O Corinthians é o terceiro colocado, com 63 pontos - nesta quinta-feira à noite pode ser ultrapassado pelo próprio Grêmio, que enfrenta o Cruzeiro. Para garantir uma vaga 'sem sustos', o Corinthians tem de ganhar dois dos três jogos que restam. A única derrota que o time sofreu jogando no Itaquerão foi justamente na estreia (1 a 0 para o Figueirense). Se também contar os jogos disputados pela Copa do Brasil, o histórico do Corinthians em casa também é positivo: 10 vitórias; 5 empates; 1 derrota.

"Logicamente, somos fortes com o apoio do nosso torcedor, como aconteceu hoje (quarta) em Belém. Na nossa arena, temos sido uma equipe forte. Mas o adversário vive um bom momento e também tem os mesmos objetivos", afirmou Mano Menezes. Para aproximar ainda mais o torcedor do time, o Corinthians lançou uma ação de marketing nas redes sociais. Torcedores poderão aparecer no telão da arena, antes e durante o jogo. Basta enviar fotos para o perfil oficial do Twitter (@A_corinthians) com a inscrição #EuNaArena.

O torcedor precisa, no entanto, mandar uma foto com produtos oficiais. Os escolhidos também ganharão foto autografada do atacante peruano Paolo Guerrero, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, que volta ao time nesta partida.