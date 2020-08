Séries A, B e C somam mais de 50 casos confirmados de covid-19 entre jogadores

As Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, iniciadas há exatos cinco dias, já registram 52 casos de covid-19 entre jogadores. Três partidas foram suspensas pela CBF por causa do novo coronavírus.

Os casos mais recentes de contaminação aconteceram no Corinthians e no Atlético-GO. Na terça-feira, o clube paulista registrou dois testes positivos, o do zagueiro Gil e o do atacante Léo Natel. O clube afirmou que, "mesmo existindo evidências de que os exames de RT-PCR podem permanecer positivos durante um longo período, mesmo após já terem cumprido quarentena, e sem transmissão do vírus", preferiu afastá-los do restante da equipe. Assim, eles não participarão da partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira.

Leia Também Sindicato de Atletas de SP solicita à CBF novas estratégias no combate à covid-19

O Atlético-GO, por sua vez, se deparou com quatro testes positivos entre seus atletas. Diferentemente da decisão do Corinthians, o Atlético-GO entrou com um recurso na CBF para escalar os quatro jogadores que testaram positivo. O clube justificou que os atletas tinham sido contaminados anteriormente e, de acordo com o próprio protocolo elaborado pela entidade, não havia mais riscos de transmissão. A CBF aceitou a solicitação e liberou os jogadores para a partida contra o Flamengo.

Apesar de divergentes, os casos possuem uma semelhança: a aplicação do teste RT-PCR. "Esse teste detecta partículas do RNA do vírus e não o vírus completo. Ele pode ficar positivo por algumas semanas, mesmo que a doença esteja curada e a pessoa não esteja mais transmitindo. Nós não recomendamos a realização deste teste em exames de rotina ou de controle para a liberação de pessoas infectadas pela covid-19, que cumprem isolamento", explicou o infectologista Renato Grinbaum, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), que afirma ainda que os testes não são utilizados para determinar o índice de contagiosidade de uma pessoa.

"Nós utilizamos um número padrão determinado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). Hoje, a recomendação é manter o isolamento de 14 dias após o surgimento dos primeiros sintomas. Para uma pessoa assintomática, que testou positivo para covid-19 em um exame RT-PCR, a recomendação é a mesma, ou seja, 14 dias de isolamento. Nós não fazemos o exame novamente para comprovar se a pessoa é infectante ou não. Nenhum exame indicará isso", concluiu Grinbaum.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Nós não recomendamos a realização deste teste em exames de rotina ou de controle para a liberação de pessoas infectadas pela covid-19, que cumprem isolamento E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Renato Grinbaum, Infectologista

Na terça-feira, o CSA, de Alagoas, registrou mais nove casos de covid-19 em seu plantel. Ao todo, são 18 atletas infectados. Isso porque, antes da estreia da equipe na Série B, contra o Guarani, no último sábado, outros nove jogadores já haviam testado positivo para a doença.

No último domingo, o Goiás registrou dez casos de covid-19 em seu elenco horas antes da estreia da equipe na Série A, contra o São Paulo. Os jogadores do tricolor paulista já estavam dentro de campo quando foram informados de que a partida não aconteceria.

O confronto entre Goiás e São Paulo não foi o único a ser suspenso. Na Série C, o Imperatriz, do Maranhão, registrou 12 casos de covid-19 entre seus jogadores. O clube enfrentaria o Treze, da Paraíba. Ainda terceira divisão, o Vila Nova registra dois casos positivos entre seus jogadores, enquanto São Bento e Brusque possuem um atleta infectado em seus elencos.

O Botafogo também registrou dois jogadores infectados. Eles serão desfalque na segunda rodada da Série A e finalizam o período de recuperação.

Levantamento feito pelo consórcio de veículos da imprensa, junto às secretarias estaduais de saúde, que reúne Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, registra mais de 3,1 milhões de casos de covid-19 e mais de 103 mil mortes em decorrência da doença.

Confira a lista de clubes que registraram atletas infectados nas Séries A, B e C:

Série A

Goiás – 10 jogadores

Atlético-GO – 4 jogadores

Botafogo – 2 jogadores

Corinthians – 2 jogadores

Série B

CSA – 18 jogadores

Série C

Imperatriz-MA – 12 jogadores

Vila Nova – 2 jogadores

Brusque – 1 jogador

São Bento – 1 jogador