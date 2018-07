Serra Leoa dá susto, mas leva virada da Costa do Marfim

Um dos países mais atingidos pela epidemia do vírus Ebola, que já matou mais de 2 mil pessoas pelo mundo, Serra Leoa quase teve um momento de felicidade neste sábado. Depois de conseguir por W.O. a vaga na fase final das Eliminatórias da Copa Africana de Nações, a seleção do país chegou a abrir vantagem sobre a Costa do Marfim, fora de casa, mas levou a virada por 2 a 1.

No playoff anterior à fase final - que começou na sexta -, Serra Leoa venceu o jogo de ida contra Seychelles e depois não precisou jogar a volta. Isso porque o rival se recusou a receber os jogadores de Serra Leoa no país insular.

Neste sábado, pelo Grupo D das Eliminatórias, Kei Kamara, atacante do Middlesbrough, colocou Serra Leoa na frente, mas Doumbia e Gervinho viraram para a Costa do Marfim. Pela mesma chave, Camarões fez 2 a 0 na República Democrática do Congo.

Ainda neste sábado, pela primeira rodada da fase de grupos, a Nigéria, que foi até as oitavas de final da Copa, perdeu em casa para o Congo, por 3 a 2. A Argélia, que surpreendeu no Mundial, fez 2 a 1 na Etiópia como visitante. Gana ficou no 1 a 1 contra Uganda, em casa. Por fim, a Tunísia ganhou de Botsuana por 2 a 1.