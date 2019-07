Sérvia contrata técnico que se recusou a dirigir Montenegro contra o Kosovo

A Federação de Futebol da Sérvia anunciou nesta segunda-feira a contratação de Ljubisa Tumbakovic, ex-técnico de Montenegro, para comandar a sua seleção nacional. Ele vai suceder Mladen Krstajic, que foi demitido após uma humilhante derrota por 5 a 0 para a Ucrânia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, no mês passado.

Tumbakovic, de 66 anos, é sérvio e foi demitido em junho do comando de Montenegro após se recusar a comandar a seleção em partida contra o Kosovo, pelo torneio qualificatório para a Eurocopa. Na época, a imprensa da Sérvia declarou que o boicote do treinador se deu por razões "patrióticas".

O Estado sérvio lançou uma campanha contra a presença de atletas em jogos contra o Kosovo, que declarou sua independência do país em 2008, algo que não é reconhecido pela Sérvia.

A estreia de Tumbakovic no comando da seleção sérvia será contra Portugal, em Belgrado, em 7 de setembro, pelas Eliminatórias da Eurocopa. A Sérvia ocupa o terceiro lugar no Grupo B, com quatro pontos somados em três jogos, e está na 34ª posição no ranking da Fifa.