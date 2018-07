Sérvia convoca zagueiro do São Paulo para jogo da seleção sub-20

O zagueiro Lyanco, do São Paulo, foi convocado nesta quarta-feira para defender a seleção sub-20 da Sérvia em amistoso no dia 2 de março, contra a Espanha. O jogador de 18 anos é neto de imigrantes iugoslavos e após ser monitorado pela comissão técnica do país, ganha chance de defender a equipe que no último ano, garantiu o título mundial da categoria, na Nova Zelândia.

Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojinovic estreou na equipe profissional do São Paulo no ano passado, promovido pelo então técnico Juan Carlos Osorio. "Fiquei muito feliz e orgulhoso com esse reconhecimento, afinal, quem sabe, posso estar disputando as principais competições internacionais pela Sérvia, o que seria um grande desafio. Aguardo o contato direto para me apresentar o quanto antes e iniciar esta nova etapa na minha vida", disse o zagueiro.

O defensor contou que seus dois empresários, Frederico Moraes e Fábio Mello, recebiam nos últimos meses contatos da Federação Sérvia de Futebol sobre o interesse na convocação. Lyanco se disse feliz pelo reconhecimento e aceitou o convite. Por se tratar de um amistoso preparatório para o campeonato continental da categoria, o zagueiro poderá defender a seleção brasileira em oportunidades futuras.

Prestes a completar 19 anos, Lyanco é nascido em Vitória e começou a carreira no Botafogo, até se desvincular do time carioca em janeiro do ano passado e se transferir ao São Paulo. Em julho, contra o Atlético-PR, estreou pela equipe do Morumbi e fez dez partidas no ano passado, algumas como titular.

O avô de Lyanco, Jovan Vojnovic, deixou a então Iugoslávia para fugir da II Guerra Mundial e escolheu o Brasil como destino. Atualmente ele mora no interior do São Paulo, na cidade de Franca.