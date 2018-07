Sérvia julga acusados de matar torcedor francês

Brice Taton, de 28 anos, foi atacado em um café, no centro da capital da Sérvia, antes da partida entre Partizan Belgrado e Toulouse, no dia 17 de setembro. O francês morreu dias depois do ataque em um hospital.

Dois suspeitos permanecem foragidos, mas serão julgados do mesmo modo. A polícia acredita que eles estão escondidos em países vizinhos.

A Sérvia tem sofrido com onda de violência no futebol. Um torcedor do Estrela Vermelha foi gravemente ferido na semana passada em um tiroteio durante uma partida.