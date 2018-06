Sérvia leva gol no fim e perde para Chile em amistoso antes da Copa

Adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, a Sérvia levou um gol aos 43 minutos do segundo tempo e perdeu para o Chile por 1 a 0 nesta segunda-feira, na cidade de Graz, na Áustria, no penúltimo amistoso antes da estreia no Mundial.

As equipes fizeram uma partida equilibrada, fraca tecnicamente e com poucas chances para os dois lados. A seleção chilena chegou à vitória com o zagueiro Maripan, a dois minutos do final. Martín Rodríguez cruzou da esquerda, e o defensor subiu de cabeça para garantir o triunfo.

A Sérvia está no Grupo E da Copa do Mundo e estreia em 17 de junho contra a Costa Rica, em Samara, às 9h (de Brasília). Cinco dias depois, terá pela frente a Suíça, em Kaliningrado. No dia 17, pela última rodada, a seleção sérvia enfrentará o Brasil, em Moscou.

O técnico Mladen Krstajic confirmou na última sexta-feira os 23 nomes que disputarão o Mundial. Inicialmente, ele havia pré-convocado 27 jogadores para o período de preparação. Quatro foram cortados: o goleiro Jovanovic, o zagueiro Nastasic e os meias Maksimovic e Gacinovic.

Em outro amistoso nesta segunda-feira, Marrocos venceu a Eslováquia de virada por 2 a 1. Ayoub Kaabi e Younes Belhanda marcaram os gols da seleção africana. Jan Gregus havia aberto o placar para os europeus. A seleção de Marrocos está no Grupo B e estreia no Mundial contra o Irã no dia 15, em São Petersburgo. Completam a chave Portugal e Espanha, que duelam no mesmo dia.