Sérvia pede para Uefa marcar novo jogo contra Itália

O presidente da Federação Sérvia de Futebol, Tomislav Karadzic, afirmou nesta sexta-feira que se encontrará na próxima segunda com o presidente da Uefa, Michel Platini, para pedir a realização de uma nova partida da seleção de seu país diante da Itália, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2012.

Na última terça-feira, o confronto entre as duas seleções, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália, foi interrompido por falta de segurança logo aos sete minutos do primeiro tempo. Os distúrbios foram causados por torcedores sérvios, numa onda de violência que impediu a realização do jogo.

Os distúrbios provocados pelos torcedores sérvios em Gênova aconteceram antes, durante e depois do jogo. No total, 16 pessoas ficaram feridas e mais de 30 foram presas pela polícia. Agora, a Uefa promete analisar o caso em reunião extraordinária marcada para o dia 28 de outubro.

Karadzic admitiu a culpa dos torcedores sérvios e condenou a atitude tomada deles. O dirigente, no entanto, responsabilizou a organização italiana, dizendo que ela foi incapaz de prevenir a violência. Apesar do pedido da Sérvia, a tendência é que a Uefa declare a Itália como vencedora do jogo.