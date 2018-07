Sérvia Sub-20 é recebida por 50 mil pessoas após Mundial

Nesta terça-feira, aproximadamente 50 mil pessoas foram às ruas de Belgrado, capital da Sérvia, para receber a seleção Sub-20 de futebol, campeã mundial na Nova Zelândia após derrotar o Brasil na final por 2 a 1 no último sábado. Foi o primeiro título mundial da Sérvia desde a desintegração da Iugoslávia, em 1990. Com muita festa, a população da cidade de 1,3 milhão de habitantes celebrou o título em frente à prefeitura, local onde os esportistas são tradicionalmente reconhecidos por seus méritos.

