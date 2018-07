Sérvia suspende 2 jogadores por briga na seleção Sub-21

Em comunicado divulgado nesta quinta, a entidade sérvia explicou que Nikola Ninkovic e Ognjen Mudrinski foram suspensos por um ano de qualquer competição. Além disso, o treinador de goleiros Srdjan Maksimovic e o preparador físico Andrija Milutinovic receberam um gancho de dois anos.

"Como prometido, os membros da nossa comissão disciplinar realizou uma investigação rápida, mas completa", afirmou a Associação de Futebol da Sérvia, acrescentando que o processo foi realizado independentemente do inquérito da Uefa.

O zagueiro Danny Rose, da seleção Sub-21 da Inglaterra se queixou por ter sido supostamente vítima de abuso racial durante a partida disputada em 16 de outubro na cidade de Krusevac. A Sérvia nega a acusação.

Aos 45 minutos do segundo tempo, quando a Inglaterra marcou o gol da vitória, Rose chutou a bola em direção às arquibancadas, irritado com as provocações, e acabou expulso. Isso desencadeou uma confusão entre atletas das duas equipes e as comissões técnicas. O caso será avaliado pela comissão disciplinar da Uefa em 22 de novembro.