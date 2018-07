Sérvio é preso por manipulação de resultados na Itália A polícia italiana anunciou nesta terça-feira a prisão do jogador sérvio Almir Gegic na cidade de Cremona, por envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados que atingiu o futebol do país. Gegic vinha sendo procurado desde junho do ano passado e decidiu se entregar esta semana.