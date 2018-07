Sete brasileiros concorrem a vaga em seleção mundial da Fifa

Sete brasileiros estão entre os finalistas da premiação da Fifa e da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a FifPro, para fazer parte da seleção mundial da temporada 2016/2017. Os vencedores serão conhecidos em 23 de outubro, quando a Fifa vai realizar a sua premiação anual em Londres, o que inclui a revelação do nome do melhor jogador do mundo.

Mais de 24 mil jogadores pelo mundo votaram e tiveram de escolher um goleiro, quatro defensores, três meias e três atacantes. No total, 55 finalistas foram selecionados. Todos, sem exceção, jogam em clubes europeus.

Onze jogadores do Real Madrid estão na lista, contra nove do Bayern de Munique, oito do Barcelona e seis do Paris Saint-Germain, clubes que dominam a relação de indicados.

No sistema defensivo, os brasileiros indicados são Marcelo, Thiago Silva, David Luiz e Daniel Alves. Eles concorrem contra David Alaba, Jordi Alba, Jerome Boateng, Leonardo Bonucci, Dani Carvajal, Giorgio Chiellini, Diego Godin, Mats Hummels, Philipp Lahm, Javier Mascherano, Pepe, Gerard Pique, Sergio Ramos, Samuel Umtiti, Antonio Valencia eRaphael Varane.

No meio-campo, Casemiro e Philippe Coutinho são os brasileiros que lutam por uma das três vagas na seleção mundial. Eles concorrem contra Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Eden Hazard, Andres Iniesta, Isco, N'Golo Kante, Toni Kroos, Nemanja Matic, Luka Modric, Mesut Ozil, Paul Pogba, Marco Verratti e Arturo Vidal.

No ataque, Neymar é o único brasileiro a concorrer uma vaga. A competição promete ser dura, pois também envolve Gareth Bale, Karim Benzema, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Alexis Sanchez e Luis Suarez.

Na única posição que não possui brasileiros na disputa, a lista conta com cinco goleiros que concorrem ao prêmio: Gianluigi Buffon, David De Gea, Keylor Navas, Manuel Neuer e Jan Oblak.