Sete mil assistem primeiro treino de Guardiola no Bayern

MUNIQUE - O técnico Pep Guardiola foi recepcionado por estimados sete mil torcedores no seu primeiro treinamento como técnico do Bayern de Munique, realizado na Allianz Arena, nesta quarta-feira. O clube decidiu abrir o estádio, com capacidade para receber 69 mil torcedores, nos dois primeiros dias de treinamento da pré-temporada, diante da expectativa provocada pela chegada do treinador espanhol.

Saudado com gritos e aplausos, Guardiola retribuiu a recepção calorosa com sorrisos e acenos para a torcida. Em seguida, começou a trabalhar. Na primeira atividade no Bayern, o treinador teve quase todo o elenco à disposição, exceto pelos brasileiros e Luiz Gustavo e o espanhol Javi Martinez, que participam da Copa das Confederações, além de alguns jogadores lesionados.

Toni Kroos fez o seu primeiro treinamento no Bayern desde que sofreu uma lesão na coxa no dia 2 de abril, durante partida contra a Juventus pela Liga dos Campeões da Europa. Recém-contratado do Borussia Dortmund, Mario Götze está lesionado e não participou do treino, assim como Holger Badstuber e Bastian Schweinsteiger. Já Mario Gomez treinou normalmente, mesmo com as especulações sobre uma possível transferência para a Fiorentina.

Guardiola venceu a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei em sua temporada de estreia como treinador do Barcelona, após passagem pelo time B do clube catalão. Ele venceu 14 títulos em 19 possíveis nos quatro anos no time, incluindo a Liga dos Campeões em 2009 e 2011, antes de tirar um ano sabático do futebol na última temporada. No início do seu trabalho no Bayern, Guardiola reverá o seu ex-clube no dia 24 de julho, quando o time receberá o Barcelona em amistoso marcado para Allianz Arena.