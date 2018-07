Sete pessoas morrem em tumulto em estádio no Quênia

Torcidores são barrados ao tentar entrar no estádio Nacional Nyayo, na capital Nairóbi (Foto: AP)

Sete pessoas morreram, neste sábado, após um grande tumulto provocado antes de uma partida de futebol no Quênia. De acordo com a Cruz Vermelha do país africano, a confusão aconteceu quando os torcedores tentaram entrar no estádio Nacional Nyayo, na capital Nairóbi, de maneira desordenada para assistir ao jogo entre Gor Mahia e AFC Leopards, os dois clubes mais tradicionais do Quênia.

Com o estádio quase lotado, torcedores que ficaram do lado de fora sem ingresso forçaram a entrada por um dos portões. Com isso, houve a confusão e seis pessoas morreram no local depois de terem sido pisoteadas. A sétima vítima fatal ainda foi levada ao Hospital Nacional Kenyatta, mas morreu ao dar entrada no pronto socorro.

A Cruz Vermelha queniana informou ainda que várias pessoas ficaram feridas, mas o número correto não pôde ser divulgado até o final da noite deste sábado. A partida entre as duas equipes aconteceu normalmente depois do incidente e o Gor Mahia venceu o AFC Leopards por 1 a 0.