Setién defende trabalho no Barcelona: 'Não fui tão mal por empatar 3 partidas'

Atual bicampeão espanhol, o Barcelona pode ser destronado desse posto nesta quinta-feira, quando o Real Madrid tem a possibilidade de faturar o título nacional, pois está com quatro pontos de vantagem, só precisando de um triunfo nas duas rodadas finais para ser campeão. Na véspera da penúltima, o técnico do time catalão, Quique Setién, assumiu ter sua "parte" de responsabilidade, mas preferiu exaltar a força do rival.

"Assumo minha parte da responsabilidade, mas não inteiramente. Tampouco sinto que fiz as coisas tão mal por ter empatado três partidas. Daria mais crédito ao rival por ter ganho tudo, isso é mais difícil", disse Setién na entrevista coletiva prévia ao duelo com o Osasuna na quinta-feira, no Camp Nou.

O Barcelona era o líder do Campeonato Espanhol quando o torneio foi paralisado em função do surto do coronavírus, mas viu o Real Madrid saltar para a liderança ao vencer os nove jogos que disputou na retomada da competição - o time catalão ganhou seis e empatou três, diante de Sevilla, Celta de Vigo e Atlético de Madrid.

Depois de encarar o Osasuna, o time visitará o Alavés, na rodada final, no domingo. Já o Real Madrid receberá o Villarreal nesta quinta e depois vai atuar diante do Leganés, fora de casa. Pressionado no cargo, Setién disse que resta ao Barcelona fazer a sua parte.

"Tudo pode acontecer, mas é verdade que é difícil, ele tem que perder e empatar, e são um time que ganhou tudo. É óbvio que eles estão à frente e certamente eles fizeram melhores as coisas. Continuaremos lutando até o fim ", acrescentou.