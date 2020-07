Setién ganha voto de confiança no Barcelona após boa atuação

Depois de uma semana angustiante em que sua reputação foi questionada, o técnico do Barcelona, Quique Setién, saiu fortalecido ao comandar uma vitória espetacular por 4 x 1 fora de casa contra o Villarreal.

A ótima exibição pode não ser suficiente para impedir o Real Madrid de conquistar o título espanhol, já que mantém a vantagem de quatro pontos sobre o Barça com quatro jogos restantes, mas foi o bastante para obter um voto de confiança do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu.

“Hoje vimos um Barça dinâmico que criou muitas chances e eles pareciam verdadeiros candidatos ao título”, disse o dirigente à rede espanhola Movistar. “Vamos lutar até o final deste campeonato e da Liga dos Campeões.”

Setién não era a primeira escolha do clube para substituir Ernesto Valverde em janeiro e sua posição foi questionada quando o time ficou atrás na disputa pelo título com empates contra Sevilla, Celta Vigo e Atlético de Madri.

Sua falta de experiência em lidar com um vestiário cheio de estrelas também foi discutida depois de ele ter colocado Antoine Griezmann nos acréscimos contra o Atlético. Mas sua capacidade de fazer com que a equipe jogasse um futebol realmente atraente foi finalmente evidenciada contra o Villarreal, e levou Bartomeu a descartar relatos de que havia um racha entre o técnico e os jogadores.

“Eu sei que houve rumores por aí, mas eles são completamente falsos”, acrescentou Bartomeu. “Quique tem o apoio total dos jogadores e diretores e está fazendo um ótimo trabalho.”