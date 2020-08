Setién não se preocupa com futuro no Barcelona: 'Não penso ser meu último jogo'

Após a perda do título do Campeonato Espanhol para o rival Real Madrid, o Barcelona entra em campo neste sábado contra o Napoli, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela retomada da Liga dos Campeões da Europa, com o seu técnico Quique Setién pressionado. Uma eliminação em casa nas oitavas de final da competição pode significar o fim de sua passagem pelo clube. Fato que não o preocupa.

"Não me passou pela cabeça em nenhum momento de que este seja o meu último jogo. Nos preparamos para essa partida pensando que vamos continuar", declarou o treinador em uma entrevista coletiva por videoconferência nesta sexta-feira.

No primeiro jogo, ainda em fevereiro, na Itália, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, Napoli e Barcelona empataram por 1 a 1. Assim, o time espanhol se classifica à fase final, que será em Lisboa, em caso de empate sem gols ou vitória. Um novo 1 a 1 leva a decisão direto para a disputa por pênaltis. Qualquer outro resultado dá a vaga à equipe italiana.

Setién confirmou que praticamente todos os jogadores do elenco participaram do treinamento desta sexta-feira. A exceção foi o zagueiro francês Umtiti, que ainda se recupera de um problema no joelho. Os defensores Lenglet e Ronald Araujo, assim como os atacantes Griezmann e Dembélé, receberam alta médicas. Mas o último ficou fora da lista de relacionados para o jogo.

"A escalação está bem definida desde algumas rodadas. A posição de alguns jogadores pode variar, mas o time eu já decidi. Pensamos em tudo, valorizando qual era a melhor opção para encarar essa partida, e escolhemos uma variação, que não significa que podemos mudar em algum momento", comentou o técnico.

Polêmica com Arthur

Setién não se privou de falar sobre a saída do volante brasileiro Arthur para a Juventus. O treinador disse que gostaria que a polêmica sobre a transferência acontecesse de forma diferente. "Falei com ele antes das férias, como todo mundo sabe, e desde então eu não falei com ele novamente. Tudo o que pude saber foi através do clube e é uma situação que transcende a minha posição e eu gostaria que fosse diferente, mas não posso dizer nada mais", revelou.

Arthur é esperado na próxima semana em Barcelona para encerrar o seu vínculo com o clube para depois iniciar a sua passagem na Juventus. Para o meio-campista Frankie De Jong, a perda do brasileiro na reta final da temporada é ruim para todos. "É triste. A situação é difícil para todos, para o clube, para o próprio Arthur, para o vestiário. Não sei os detalhes de como chegou a esse ponto, por isso é difícil para mim dar minha opinião", afirmou.