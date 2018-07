Setor do estádio do Palmeiras recebe teste de iluminação

A poucos meses da inauguração, a Allianz Parque já começou a receber os primeiros testes de iluminação em alguns setores do estádio. Nesta terça-feira, dia do centenário do Palmeiras, os refletores localizados atrás de um dos gols foram acesos, além do telão instalado próximo ao local - no mesmo lado da áreas onde estão as piscinas do clube.

A empresa responsável pela iluminação é a Osram, que também participou do projeto da Arena Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo. De acordo com a companhia alemã, todos os setores do estádio serão testados ao mesmo tempo. A data, porém, não foi definida.

O sistema de iluminação instalado na Allianz Parque é um dos mais modernos do mercado. "O refletor de alta performance alia saída de luz acima de 90% com grande eficiência energética, de 84%, reduzindo gastos de manutenção e assegurando uma visualização perfeita do jogo", disse a Osram, em nota.

A Allianz Parque está com 95% de conclusão - o índice foi divulgado pela WTorre, construtora à frente da obras.Em meados do mês passado, o gramado do estádio terminou de ser plantado. Antes, ocorreu a instalação do sistema de irrigação e dos aquecedores artificiais.

A previsão da construtora era de entregar o estádio até o fim de julho. A entrega, agora, deve ficar para outubro, dois meses depois de o clube completar 100 anos.A Allianz Parque está em construção há quase 47 meses, desde outubro de 2010. No total, a nova arena do Palmeiras custou R$ 630 milhões.