Setor ofensivo do Corinthians vai bem e recebe elogios de Carille

O técnico Fabio Carille elogiou o setor ofensivo do Corinthians após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado, na arena em Itaquera. Muito criticado no primeiro semestre, inclusive pelo treinador, o ataque respondeu positivamente nos últimos jogos. Não apenas com gols, mas com criatividade. Contra o Botafogo, o time criou inúmeras chances de gols e só não deixou o seu estádio com uma goleada devido a outra boa atuação do goleiro Gatito.

"Fizemos um jogo bastante consistente, principalmente no primeiro tempo, finalizando 14 vezes contra uma do adversário. Muito feliz pelo resultado e desempenho", analisou Carille, que optou por deixar Vagner Love no banco de reservas.

Pedrinho foi o destaque do Corinthians. Teve participação direta nos dois gols, boa movimentação e conclusões a gol. Convocado na última sexta-feira para a seleção brasileira Sub-23, ele afirmou que a confiança é fundamental para o jogador potencializar seu desempenho em campo.

"Jogador vive muito de confiança. É fundamental no momento de uma jogada, de tomar decisões. Fico feliz com a convocação para a seleção sub-23, vou me esforçar muito, como estou me esforçando aqui no Corinthians", disse.

Autor do primeiro gol, Boselli elogiou a jogada de Pedrinho e revelou a dificuldade para se concluir o cruzamento do companheiro. No lance, Pedrinho fez jogada individual e cruzou da direita, o argentino pegou de primeira dentro da área e colocou a bola no ângulo de Gatito. Foi o sexto do atacante com a camisa do clube.

"O gol foi uma bela jogada do Pedrinho. Foi um gol lindo, porque não era uma bola fácil. Geralmente a bola vai parar na arquibancada e seria agarrada por um torcedor", brincou. "Mas, graças a Deus, foi dentro do gol e foi um gol muito bonito e abriu caminho para uma vitória que, para nós, era muito importante", completou.

Autor do segundo gol do Corinthians, o atacante Everaldo credita parte desta evolução do setor ofensivo aos treinamentos e à cobrança do comandante alvinegro. "É uma evolução grande da equipe. Estamos nos cobrando, o Carille vem cobrando para que possamos chegar com bastante gente no ataque e finalizar bem", revelou.