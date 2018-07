Sven Bender é anunciado pelo Bayer Leverkusen e jogará ao lado do irmão Lars

Companheiros na seleção alemã que faturou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, os irmãos Bender estarão juntos novamente na próxima temporada do futebol europeu. O Bayer Leverkusen acertou nesta quinta-feira a contratação de Sven Bender, que estava no Borussia Dortmund e agora vai se juntar ao seu irmão gêmeo, Lars, que é o capitão do time.

O Leverkusen explicou que Sven Bender, de 28 anos, vai assinar um contrato até junho de 2021 após a realização de exames médicos. Ele estava no Borussia Dortmund desde 2009, quando chegou do Munique 1860, onde seu irmão também atuou, tendo disputado 158 partidas do Campeonato Alemão. Pelo clube, ele venceu o torneio em 2011 e 2012 e a Copa da Alemanha em 2012 e 2017.

"Depois de muitos jogos contra o Leverkusen, eu conheço a força do clube. E eu também sei o quão bem Lars se sente aqui", disse Bender, que disputou um total de 224 jogos em oito anos no Dortmund.

Bender revelou que pediu para deixar o Dortmund para ter mais oportunidades, pois ele disputou apenas oito partidas na última temporada, quando perdeu espaço no clube e também sofreu com lesões. Assim, ele agradeceu ao chefe-executivo de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, e ao diretor esportivo Michael Zorc por aceitar o seu pedido, apesar do desejo de ambos de que ele permanecesse.

O Leverkusen não apresentou os detalhes financeiros da transação. Mas as informações do site da revista Kicker são de que o clube vai desembolsar cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 55 milhões) pelo jogador, que disputou sete partidas pela seleção alemã. "Sua qualidade e liderança farão bem para nossa jovem equipe", disse o diretor esportivo do Leverkusen, Rudi Völler.