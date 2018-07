Sevilla acerta empréstimo do atacante italiano Immobile até junho de 2016 O atacante da seleção italiana Ciro Immobile está de saída do Borussia Dortmund. O italiano acertou com o Sevilla por empréstimo até junho de 2016. Segundo o clube de Dortmund, o jogador será transferido para o Cube espanhol inicialmente por empréstimo após passar por todos os exames médicos.