Sevilla anuncia a contratação de atacante senegalês O técnico Marcelino Toral ganhou neste domingo um novo reforço para montar o ataque do Sevilla. A diretoria do clube aproveitou a janela para transferências de janeiro e anunciou a contratação do senegalês Baba Diawara, de 24 anos, que estava atuando pelo Marítimo, de Portugal.