Sevilla anuncia contratação do volante argentino Banega O Sevilla anunciou nesta terça-feira a contratação do volante Ever Banega, de 26 anos. O jogador atuou emprestado ao Newell''s Old Boys na última temporada, mas tinha contrato com o Valencia. Ele ficou de fora da última Copa do Mundo depois de figurar na pré-convocação da Argentina mas ser cortado da lista final.