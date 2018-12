Sevilla arranca empate nos acréscimos com Leganés, mas se distancia da ponta

O Sevilla encarou o Leganés fora de casa neste domingo e, sob uma intensa névoa, não passou de um empate por 1 a 1. O time visitante sofreu um gol logo no início e somente nos acréscimos buscou a igualdade, que o distancia da disputa pela liderança do Campeonato Espanhol.

O resultado fez o Sevilla chegar a 32 pontos, na terceira colocação, agora a cinco do Barcelona, que venceu o Celta de Vigo no sábado. Por outro lado, o Leganés perdeu a chance de se distanciar do rebaixamento e parou na 16.ª posição, com 19 pontos, quatro a mais que o Villarreal, que abre a zona da degola e tem um jogo a menos.

Precisando do triunfo, o Leganés foi para cima no início da partida e abriu o placar logo aos quatro minutos. Allan Nyom cruzou da direita e Mikel Vesga definiu o marcador da primeira etapa.

A situação do Sevilla ficou ainda pior quando Franco Vázquez foi expulso, logo no primeiro minuto do segundo tempo. Mas o time visitante foi para cima e, em uma falha da defesa, chegou ao empate. Roque Mesa cruzou da esquerda e Ben Yedder finalizou de cabeça para a rede.

Com a pausa no calendário espanhol, as duas equipes só voltam a campo no ano que vem. No dia 6 de janeiro, o Sevilla faz confronto direto com o vice-líder Atlético de Madrid, em casa. Dois dias antes, o Leganés sai para encarar o Espanyol, em Barcelona.