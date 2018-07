Sevilla bate a Roma no último amistoso de pré-temporada das equipes

O Sevilla recebeu a Roma nesta quinta-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, e venceu o último amistoso das equipes nesta pré-temporada europeia. O time de Paulo Henrique Ganso, que entrou apenas no segundo tempo, levou a melhor por 2 a 1 sobre o adversário italiano, que teve Alisson e Bruno Peres como titulares, além de Juan Jesus e Gerson entrando na etapa final.

Esta foi a despedida de ambas as equipes da pré-temporada. A Roma agora se prepara para a estreia no Campeonato Italiano, contra a Atalanta, no próximo dia 20, fora de casa. Já o Sevilla volta as atenções para a última fase preliminar da Liga dos Campeões, pela qual iniciará o duelo com o Istambul BB na quarta que vem, na Turquia.

Apesar da vitória do Sevilla, o duelo foi bastante disputado e a Roma chegou a ter grandes chances no segundo tempo. Em uma delas, Defrel bateu de primeira, da entrada da área, e acertou a trave. Mas a resposta dos donos da casa foi fatal. Aos 27 minutos, Escudero recebeu de Nolito e tocou na saída de Alisson para marcar.

Com a Roma em cima, o Sevilla aproveitou o contra-ataque para matar a partida. Nos acréscimos, Nolito recebeu pela esquerda, cortou a marcação e bateu bonito para ampliar. No último lance da partida, ainda deu tempo para Dzeko diminuir o marcador com um belo gol.

Em outro amistoso envolvendo italianos e espanhóis nesta quinta, o Napoli recebeu o Espanyol em seu estádio e venceu por 2 a 0, com gols de Mertens e Albiol. O time napolitano agora se prepara para a última fase preliminar da Liga dos Campeões, na qual enfrenta o Nice, quarta-feira, em casa. Já o Espanyol estreia no Campeonato Nacional diante do Sevilla, no dia 19.

Ainda nesta quinta, a Fiorentina venceu seu último amistoso de pré-temporada contra o pequeno Pistoiese, por 3 a 0, com gols de Eysseric, Babacar e Rebic. No próximo dia 20, a equipe estreia no Campeonato Italiano diante da Inter de Milão, fora de casa.