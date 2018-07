Sevilla bate Málaga e assume quarto lugar no Espanhol O Sevilla venceu o Málaga por 2 a 1, neste sábado, na partida que abriu a 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este triunfo, a equipe entrou no grupo dos clubes que garantem vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, assumindo a quarta colocação, com 51 pontos.