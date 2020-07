Sevilla bate Mallorca e fica perto de vaga na Liga dos Campeões

O Sevilla se aproximou da vaga na Liga dos Campeões neste domingo, ao superar o Mallorca por 2 a 0, em seu estádio, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time de Sevilha ficou a apenas um ponto de sacramentar a classificação para a principal competição de clubes do continente europeu.

Somando 66 pontos, alcançou o Atlético de Madrid, atual terceiro colocado da tabela. Se obtiver ao menos um empate em uma das duas últimas rodadas do Espanhol, o Sevilla acaba com a ameaça do Villarreal, dono do quinto posto, com 57 pontos. Na competição nacional, apenas os quatro primeiros ganham vaga na Liga dos Campeões.

Leia Também Napoli cede empate ao Milan, mas sustenta 6º lugar no Italiano

O Mallorca, por sua vez, ficou mais próximo do rebaixamento. O time está no 19º e penúltimo lugar da tabela, com 32 pontos.

Neste domingo, o Sevilla contou com um gol em cada tempo, sempre nos minutos finais. Na etapa inicial, o argentino Lucas Ocampos abriu o placar aos 41, em cobrança de penalidade anotada após intervenção do árbitro de vídeo (VAR). No segundo tempo, o marroquino Youssef En-Nesyri mandou para as redes aos 39.

Em outro jogo envolvendo clube tradicional do Espanhol, o Valencia foi batido pelo Leganés por 1 a 0, fora de casa. Ruben Perez marcou o único gol da partida, de pênalti, aos 18 miuntos de jogo. O Valencia é o nono colocado, com 50 pontos, ainda com chances de buscar vaga na Liga Europa.

Lanterna do campeonato, o Espanyol sofreu mais uma derrota. Desta vez, foi superado pelo Eibar por 2 a 0. Estacionado nos 24 pontos, o time já teve o rebaixamento decretado. Em outra partida deste domingo, o Athletic Bilbao bateu o Levante por 2 a 1, fora de casa.