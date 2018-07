Sevilla bate Valencia por 2 a 0 e se aproxima da final da Liga Europa

SEVILHA - Jogando perto de seu torcedor, o Sevilla superou o Valencia por 2 a 0 e ficou perto de se classificar para a final da Liga Europa. A equipe, que possui dois títulos da extinta Copa UEFA, garantiu a vantagem de maneira relâmpaga e pasou o jogo apenas administrando a vantagem.

Por volta de 35 minutos do primeiro tempo, o Sevilla já vencia a partida por 2 a 0. No primeiro, Stephane M'Bia, em posição de impedimento, escorou para as redes de calcanhar, após cobrança de falta na área, aos 33.

Três minutos depois, em rápido contra-ataque, Carlos Bacca tabelou na entrada da área antes de bater cruzado na saída do goleiro: 2 a 0. A partir daí, o técnico Unai Emery, que treinou o Valencia recentemente, colocou seu time fechado, não dando chances para os visitantes.

O jogo da volta entre os times espanhóis também será disputado na próxima quinta-feira. Para passar à final, o Valencia precisa de uma vitória por três gols de vantagem. A grande final está marcada para 14 de maio, em Turim.