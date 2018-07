Sevilla busca empate no fim e mantém má fase do Elche

ELCHE - Depois de perder quatro jogos seguidos, três deles pelo Campeonato Espanhol, o Elche se reabilitou parcialmente na competição neste sábado. Jogando em casa, a equipe, que não conta com brasileiros no seu elenco, empatou com o Sevilla, por 1 a 1, em partida válida pela 19.ª e última rodada do primeiro turno da competição.

Apesar do fim da sequência de derrotas, o Elche lamenta estar sem vencer desde o dia 24 de novembro, quando ganhou do Valencia. Já se passou um mês e meio desde o último triunfo da equipe, que, na época, já vinha a um mês sem vencer. Assim, o Elche é o 16.º colocado, com 18 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

Neste sábado, a vitória passou perto. Cristian Herrera abriu o placar a oito minutos do fim, mas o Sevilla, foi atrás da igualdade e marcou aos 44, com Daniel Carriço. Assim, o ex-time de Luis Fabiano é o sétimo, com 30 pontos.