Sevilla cai para o Athletic Bilbao e vê briga pelo título espanhol mais distante

O Sevilla visitou o Athletic Bilbao neste domingo, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, e decepcionou. Diante de um adversário pressionado na luta contra o rebaixamento, voltou a tropeçar, perdeu por 2 a 0 e viu a briga pelo título da competição ficar mais distante.

Esta foi a terceira partida seguida do Sevilla sem vitória no Espanhol, o que fez com que estacionasse nos 33 pontos, na terceira colocação, a cinco do Atlético de Madrid e sete do Barcelona, que ainda atua na rodada. Melhor para o Athletic Bilbao, que subiu para 22 pontos e abriu três para a zona de rebaixamento.

Foi também uma revanche para o time basco, que havia sido derrotado por este mesmo adversário na última quinta-feira, em casa, pela Copa do Rei. Desta vez, porém, o Athletic Bilbao abriu o placar aos 22 minutos. Iñaki Williams recebeu pela esquerda em rápido contra-ataque, cortou o marcador e encheu o pé para marcar belo gol.

Na etapa final, o Sevilla foi para cima na busca pelo empate e esbarrou na defesa adversária. O castigo final veio aos 39 minutos, novamente com Iñaki Williams. Em outro contra-ataque, o atacante foi lançado em velocidade, driblou o goleiro e selou o resultado.

As duas equipes se enfrentarão pela terceira vez consecutiva na próxima quarta-feira, em Sevilha. Por terem vencido na ida por 3 a 1, os donos da casa podem até perder por 2 a 0 que garantirão vaga nas quartas de final da Copa do Rei.