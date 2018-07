Sevilla chega a acordo com Inter de Milão e anuncia retorno de Banega

Durou apenas uma temporada a passagem de Éver Banega pela Inter de Milão. Nesta terça-feira, o Sevilla anunciou a contratação do atleta, que vendeu justamente para o time italiano há apenas um ano. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados por nenhuma das partes.

Jogador da seleção argentina, Banega não rendeu o esperado na Inter e, por isso, volta ao último lugar onde brilhou. O Sevilla explicou que o jogador desembarcará na cidade em breve para realizar exames médicos e assinar contrato por três temporadas com o clube espanhol.

"O Sevilla e a Inter de Milão chegaram a um princípio de acordo para a transferência de Éver Banega, esperando apenas que o jogador passe pelos exames médicos necessários e assine o contrato uma vez que chegue a Sevilla. Banega, que assinará contrato por três anos, volta após chegar à Inter no verão passado", anunciou o Sevilla.

Com a camisa da Inter de Milão, Banega disputou somente 28 partidas na última temporada, sendo 20 como titular. Ele marcou seis gols e deu oito assistências. Entre 2014 e 2016, no entanto, brilhou com a camisa do Sevilla e se firmou de vez na seleção argentina.